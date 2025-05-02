Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 824 bin 98 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 117 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 636 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 64 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 824 bin 98 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 117 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,6 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 721 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 741 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.