Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 53 bin 632 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 44 bin 88 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 163 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 834 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 53 bin 632 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 44 bin 88 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,09 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 694 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 150 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.