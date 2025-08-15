Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 193 bin 297 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 175 bin 864 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 204 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 275 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 193 bin 297 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 175 bin 864 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 15 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 583 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.???????