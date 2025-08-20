Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

20.08.2025 10:38
Dün Türkiye'de 1.15 milyon MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1.13 milyon MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 154 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 135 bin 917 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 108 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 712 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 570 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 493 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

