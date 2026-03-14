Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

14.03.2026 10:30
Dün Türkiye'de 1 milyon 8 bin 305 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 1 bin 442 MWh oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 785 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 403 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 25,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 371 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 552 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

