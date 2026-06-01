Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 896 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 130 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 487 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 210 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile güneş santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 23 bin 483 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 806 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.