Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Geçen yıl Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji şirketlerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı." dedi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) önderliğinde hayata geçirilen Uluslararası Kuluçka Merkezi Açılış Töreni'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Dağlıoğlu, buradaki amacın Türkiye'nin bölgesel rolünü güçlendiren bir hikayeye imza atmak olduğunu belirterek, "Çok mütevazi başladık. Burada yaklaşık 12 girişimle başlıyoruz. Ben eminim ki bunun daha fazlasını yapmak mümkün. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın himayelerinde buradaki bu kuluçka merkezini daha ileri aşamalara taşıyacağız." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji şirketlerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yapıldığını belirten Dağlıoğlu, bu girişimler arasında sadece Türk girişimciler olmadığını, uluslararası girişimcilerin de bulunduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye girişimlerini kurmak için gelmiş olan girişimciler var ve birçok uluslararası raporda ve endekste görüyoruz ki Türkiye kendi bölgesinde girişime başlamak için en uygun, en isabetli yer. Bunun tabii çok fazla bileşenleri var. Bileşenlerinden biri de sermayeye erişimin kolay olması, fonlamaya erişimin olması. İstanbul gibi çok sofistike bir pazarda ürün geliştirmek, hizmet geliştirmek ve bunu test etmek çok mümkün. Buradan küresel pazarlara erişmek mümkün. İşte biz bu çerçevede inşallah kurduğumuz Uluslararası Kuluçka Merkezi'nin ilk başarılarını görmeye başladık.

Bizim için önemli bir platform olan TEKNOFEST'in Take Off adında girişimcilik yarışması var. Geçtiğimiz aralık ayındaki etkinlikte bizim Uluslararası Kuluçka Merkezi olarak bir standımız vardı. Orada 6 tane girişimimiz kendini göstermiş oldu ve benim için gurur verici bir andı. Çünkü ürünlerin hazır olduğunu görmek, artık onları ticarileştiğini görmek, yatırım turu yapıyor olduklarını görmek bizim mütevazi adımımızın somut meyvelere dönüştüğünü gösteren göstergelerden biriydi."

"Bilişim Vadisi'nin en büyük ideali Türkiye'yi dünyanın inovasyon üssüne dönüştürmek"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de, "Bilişim Vadisi'nin en büyük ideali Türkiye'yi dünyanın teknoloji ve inovasyon üssüne dönüştürmek." diye konuştu.

Girişimcilerle konuşurken, onlarla istişare ederken en çok gündeme gelen hususlardan bir tanesinin "doğuştan uluslararası" ifadesi olduğunun altını çizen Tüzgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu girişimcilik merkezi de doğduğu günden itibaren uluslararası faaliyet göstermeye başlamış bir girişimcilik merkezi olacak. Bundan sonra biz, yurt dışından, Türkiye'de büyümek isteyen girişimcileri teknoloji vizesiyle buraya adapte olma programlarıyla desteklemeye devam ediyor olacağız. Bu işbirliklerini Medine'de, Taşkent'te, İslam dünyasının her köşesinde ve inşallah özgür Kudüs'te gerçekleştirme hayali ve duasıyla sözlerime son veriyorum."

ICYF Başkanı Taha Ayhan ise girişimciliğin en doğru çözüm olduğunu gördüklerini belirterek, "İnsanlara ilham vermenin, insanlara fikir vermenin, insanlara bir meslek edindirmenin en doğru yaklaşım olduğunu ve bizim açımızdan en verimli yol olduğunu gördük ve bu yüzden buna odaklandık." dedi.

Buradaki gençlerin Batı'daki emsallerinden eksileri bulunmadığını, artılarının olduğunu belirten Ayhan, "Çünkü içinde bulundukları imkansızlıklara rağmen çok daha verimli, çok daha farklı yaklaşımlar geliştirerek çok daha güzel çözümler üretebiliyorlar." şeklinde konuştu.