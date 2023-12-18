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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 774 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 292 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
18.12.2023 - 10:35,
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Türkiye'de dün günlük bazda 774 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 292 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 564 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 783 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 774 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 787 bin 292 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 rüzgar santralleri, yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 190 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 113 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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