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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 321 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. Üretimde ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
24.12.2023 - 10:33,
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Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 321 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 292 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 194 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 853 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 321 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 14,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 692 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 79 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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