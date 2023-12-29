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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 565 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 06.00'da kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye ayrıca 5 bin 330 megavatsaat elektrik ihracatı ve 22 bin 990 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
29.12.2023 - 10:21,  Güncelleme: 10:21
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Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 565 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 632 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 195 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 866 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 565 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 15,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 330 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 990 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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