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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 711 bin 412 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 721 bin 598 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 4 bin 451 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 728 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
01.01.2024 - 10:47,
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Türkiye'de dün günlük bazda 711 bin 412 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 721 bin 598 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 990 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 986 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 711 bin 412 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 721 bin 598 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 18,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 451 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 728 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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