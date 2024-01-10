Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 954 bin 200 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 913 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 847 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 734 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 954 bin 200 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 913 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 531 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 282 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.