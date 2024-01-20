Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 679 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 619 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 229 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 507 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 679 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 619 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 012 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 971 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.