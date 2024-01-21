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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 511 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 65 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 18.00'de 40 bin 653 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 06.00'da 31 bin 223 megavatsaat oldu. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 24,6 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
21.01.2024 - 10:11,
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Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 511 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 65 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 653 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 223 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 888 bin 511 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 65 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 538 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 93 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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