Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 28 bin 219 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 462 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 379 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 883 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 28 bin 219 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 462 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 20 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 12 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 266 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.