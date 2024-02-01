Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 16 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 535 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 748 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 72 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 16 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 12 bin 535 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 19 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 851 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 299 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.