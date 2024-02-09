Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 935 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 584 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 114 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 203 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 935 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 584 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 524 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 408 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.