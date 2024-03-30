Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 790 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 404 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 494 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 863 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 790 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 22,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 payla doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 2 bin 472 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 555 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin tarımsal üretim verilerine göre çeltikte olduğu gibi ayçiçeği üretiminde de ilk sırada yer aldığını belirtti. Trakya topraklarının mümbit olması ve bilinçli tarım uygulamalarıyla Edirne'nin tarım potansiyelinin arttığı vurgulandı. Kentte gerçekleştirilen sulama projeleriyle tarımsal üretim hacminin daha da artacağı ifade edildi.
Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ve ekonomik olarak mutlu olmadıklarını ifade etti. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlarının artan yaşam maliyetlerini karşılamaya yetmediğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğudan batıya hayvan hareketlerinin yoğun olduğu 8 ilde hizmete alacakları veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarıyla hayvan hareketleri izlenerek bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinin sağlanacağını bildirdi. Yumaklı, kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında önemli etkisi olduğunu, bunun da hayvansal üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisinde olumsuz yansımaları bulunduğunu belirtti. Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının ilkinin Erzurum'da faaliyet gösterdiğini belirten Yumaklı, bu istasyonların toplam sayısının 8 olacağını ve bu yıl içinde hepsinin faaliyete geçeceğini açıkladı. İstasyonlarda 7 gün 24 saat kontrol-denetim yapılacak ve gece görüş özelliği olan kameralarla izlenecek. Hayvansal üretimi güvence altına almak için kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli vatandaş Mehmet Parlar, emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu belirterek, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini ifade etti. Parlar, dışarıda yemek yememek, sınırlı bir şekilde beslenmek ve sosyal hayatının olmaması gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), yerel seçim ve bayram için bilet alan vatandaşlar, fiyatlardan şikayet etti. Emekli Makbule Yürekli, 'Mecburiyetten bilet aldım yoksa bu fiyata gitmem imkansız. Gidiş biletimi 900 liraya aldım. Çok pahalı' dedi. AŞTİ'te yerel seçim için memleketlerine giden ya da bayram için bilet alan vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuşarak bilet fiyatlarının yüksekliğinden yakındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde koyun yetiştiriciliği için aile çobanı arayan Niyazi Mit, sunduğu yüksek maaş, barınma ve diğer imkanlara rağmen çoban bulmakta zorluk yaşıyor. Tarım sektöründe nitelikli iş gücünün azalması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte çobanlık mesleği genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Mit, sosyal medya üzerinden yaptığı ilanla çoban arayışını sürdürüyor ancak işçi bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtiyor.
Ankara'da pazara giden vatandaşlar, meyve sebze fiyatlarının pahalılığından dert yanarak tepki gösterdi. Vatandaşlar, alım güçlerinin düştüğünü ve eskiden alacakları miktarın yarıya düştüğünü belirtti. Emekli maaşlarının yetmediğini ifade eden vatandaşlar, hükümetin denetim eksikliği ve seçime odaklanmasını eleştirdi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların artışının seçim sonrasında daha da yükseleceğini düşündüklerini dile getirdi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 50-60 milyar TL ciro beklendiğini açıkladı. Esnafın bayram alışverişleri ile piyasanın canlanmasını dört gözle beklediğini belirten Palandöken, her bütçeye uygun ürünlerin esnafta bulunduğunu ifade etti.
Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezi'nde (DOSTEM) düzenlenen Düz Dikiş Makineci Eğitimi tamamlandı. 13 kadın kursiyer, 40 günlük eğitimin ardından sertifikalarını aldı. Kursiyerlerden 11'i Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarda istihdam edildi. Yeni kurs için kayıtlar 1 Nisan'da başlayacak.
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