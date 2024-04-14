Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 628 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 628 bin 578 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri önde gelirken, rüzgar ve akarsu santralleri de önemli paya sahipti. Türkiye ayrıca dün 3 bin 340 megavatsaat elektrik ihracatı ve 3 bin 748 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

14.04.2024 10:13  Güncelleme: 10:13
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Türkiye'de dün günlük bazda 628 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 628 bin 578 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 828 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 84 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 628 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 628 bin 578 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 25,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 payla rüzgar santralleri ve yüzde 13,5 payla akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 340 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 748 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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