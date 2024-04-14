Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 628 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 628 bin 578 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 828 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 84 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 628 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 628 bin 578 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 25,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 payla rüzgar santralleri ve yüzde 13,5 payla akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 340 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 748 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.