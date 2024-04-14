Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 628 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 628 bin 578 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 828 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 84 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 628 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 628 bin 578 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 25,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 payla rüzgar santralleri ve yüzde 13,5 payla akarsu santralleri izledi.
Türkiye, dün 3 bin 340 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 748 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Adana'nın Kozan ilçesinde kurban satıcıları, Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşların bu yıl erkenden kurbanlık siparişi vermeye başladığını belirtti. Kurban üreticisi Ahmet Gümren, talebin yoğun olduğunu ve kurbanlıkların 15 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti. Gümren, herkesin kurban kesmesini isteyerek fiyatların yükselmemesi gerektiğini söyledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan bilançoya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen yıl 818,2 milyar TL zarar etti. Merkez Bankası 2022 yılında 72 milyar TL kar açıklamıştı. Öte yandan Merkez'in açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını ise 30 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, elektrikli bisiklet satışına başlıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, 250W motor gücü, 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vites gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi.
Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor.
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