Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 754 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 474 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye, 4 bin 837 megavatsaat elektrik ihracatı ve 7 bin 79 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

06.05.2024 10:09
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Türkiye'de dün günlük bazda 754 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 474 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 921 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 426 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 754 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 474 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 837 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 79 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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