Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 890 bin 165 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 776 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 499 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 10 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 890 bin 165 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 776 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,2 ile ithal kömür ve yüzde 15,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 832 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 561 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.