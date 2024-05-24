Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 642 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 691 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 451 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 254 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 642 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 691 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 123 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.