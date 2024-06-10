Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 570 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 859 bin 37 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 472 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 247 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 570 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 37 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 14 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 884 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 351 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.