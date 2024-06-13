Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 65 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 376 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 52 bin 409 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 33 bin 653 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 26 payla ilk sırada yer aldı.

13.06.2024 10:15
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 65 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 74 bin 376 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 409 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 653 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 65 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 376 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 344 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 841 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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