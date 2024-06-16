Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 801 bin 732 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 815 bin 616 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 679 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 815 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 801 bin 732 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 815 bin 616 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 563 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 451 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.