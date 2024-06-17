Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 682 bin 223 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 685 bin 584 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 451 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 93 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 682 bin 223 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 685 bin 584 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 887 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 248 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.