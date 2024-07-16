Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 9 bin 399 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 4 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 589 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 40 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 9 bin 399 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 4 bin 653 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,1 ile rüzgar ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 645 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.