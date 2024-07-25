Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 196 bin 791 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 187 bin 318 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 139 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 46 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 196 bin 791 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 187 bin 318 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 274 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 803 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.