Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 967 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 963 bin 307 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 21.00'de 45 bin 11 megavatsaat olarak kaydedilirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 33 bin 47 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 20,8 payla ilk sırada yer aldı ve onu rüzgar santralleri ve doğal gaz santralleri takip etti. Türkiye, dün 12 bin 844 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 8 bin 585 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

29.07.2024 10:13
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Türkiye'de dün günlük bazda 967 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 963 bin 307 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 11 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 47 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 967 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 963 bin 307 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 844 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 585 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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