Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 978 bin 165 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 757 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 218 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 547 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 978 bin 165 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 977 bin 757 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 346 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 827 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.