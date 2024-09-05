Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arasındaki Fark Kapanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arasındaki Fark Kapanıyor

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 52 bin 169 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 53 bin 610 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 15.00'te kaydedilirken, en düşük tüketim sabah saat 07.00'de oldu. Elektrik üretiminde doğal gaz santralleri yüzde 24,4 ile birinci sırada yer aldı. Türkiye, ayrıca 15 bin 449 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 16 bin 890 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

05.09.2024 11:16
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 52 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 610 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 876 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 130 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 52 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 53 bin 610 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 449 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 890 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arasındaki Fark Kapanıyor - Son Dakika

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