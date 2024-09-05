Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arasındaki Fark Kapanıyor

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 52 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 610 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 876 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 130 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 52 bin 169 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 53 bin 610 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 449 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 890 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.