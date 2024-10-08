Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 206 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 393 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 449 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 355 megavatsaatle 05.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 206 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 393 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile doğal gaz ve yüzde 16,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 517 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 585 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.