Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Dün Türkiye'de 1.1 milyon MWh elektrik üretildi, tüketim 1.08 milyon MWh olarak gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 109 bin 42 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 85 bin 809 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 638 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 821 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 109 bin 42 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 85 bin 809 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı, 302 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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