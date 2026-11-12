Türkiye'de HVDC teknolojisinin geliştirilmesi için TEİAŞ ve Hitachi Energy anlaştı

Hitachi Energy ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye'de yüksek gerilim doğru akım (HVDC) iletim teknolojisinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, artan elektrik talebi, hız kazanan yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrik sistemleri arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ihtiyacı, dünya liderlerinin COP31 kapsamında bir araya geldiği dönemde iletim şebekelerinin önemini artırıyor.

Bu kapsamda, elektrifikasyon alanında faaliyet gösteren Hitachi Energy ile Türkiye'nin ulusal elektrik iletim sisteminin sahibi ve işletmecisi TEİAŞ, ülkenin mevcut ve gelecekteki HVDC ihtiyaçlarına yönelik teknik işbirliği, ortak çalışmalar ve bilgi paylaşımını kapsayan bir çerçeve oluşturdu.

Taraflar, HVDC teknolojisinin yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonuna, sınır ötesi elektrik bağlantılarına ve daha güçlü ve esnek bir iletim sisteminin geliştirilmesine sağlayabileceği katkıları inceleyecek.

Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine dayandırdığı bilgilere göre, sanayinin büyümesi, kentlerin ve altyapının genişlemesi, elektrikli ulaşımın yaygınlaşması ve ekonominin dijitalleşmesiyle Türkiye'de elektrik talebinin 2035'e kadar yüzde 50 artması bekleniyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı yüzde 62,3'e ulaştı. Elektrik talebi ve yenilenebilir kaynaklardan üretim arttıkça, elektriğin üretim noktalarından tüketim merkezlerine verimli ve güvenilir şekilde ulaştırılması için iletim şebekesinin güçlendirilmesi önem kazanıyor.

İşbirliği kapsamında, Türkiye'de HVDC teknolojisinin uzun vadeli gelişimine odaklanılacak. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji koridorları, sınır ötesi elektrik bağlantıları, sırt sırta (back-to-back) dönüştürücü istasyonları, çok terminalli sistemler ve gelecekteki HVDC şebeke yapıları ele alınacak.

Taraflar ayrıca uluslararası deneyim ve referans projelerden Türkiye'de geliştirilecek HVDC sistemlerinin optimizasyonu ve standardizasyonunda nasıl yararlanılabileceğini değerlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEİAŞ Genel Müdürü Mustafa Pustu, artan yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye entegre edilmesi ve bu enerjinin ihtiyaç duyulan noktalara güvenilir şekilde iletilmesinin, iletim planlamalarının merkezinde yer aldığını belirtti. Pustu, şunları kaydetti:

"HVDC teknolojisi, büyük miktarda temiz elektriğin uzun mesafelere düşük kayıplarla iletilmesini sağlarken elektrik sistemimizin kararlılığını ve dayanıklılığını da güçlendirerek bu dönüşümde kilit bir rol üstlenecek. Hitachi Energy ile yürüteceğimiz işbirliği sayesinde uluslararası deneyimden ve referans projelerden yararlanmayı, ortak teknik çalışmalar, kıyaslama ve detaylı maliyet analizleri yapmayı, mühendislerimizin bilgi birikimini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece Türkiye'nin gelecekteki HVDC yatırımlarının en verimli ve maliyet etkin şekilde planlanıp hayata geçirilmesine ve 2053 net sıfır emisyon hedefimize katkı sağlayacağız."

Hitachi Energy Şebeke Entegrasyonu İş Birimi Üst Yöneticisi Niklas Persson da elektrifikasyonun hızının, bunu mümkün kılan elektrik şebekelerinin gelişimine bağlı olduğunu belirterek, "Temiz elektriği büyük miktarlarda taşıyabilmek için iletim altyapısını güçlendirmek ve elektrik sistemleri arasındaki bağlantıları artırmak kritik önem taşıyor. TEİAŞ ile iş birliğimiz sayesinde HVDC alanındaki küresel deneyimimizi, TEİAŞ'ın Türkiye elektrik sistemine ilişkin derin bilgi birikimiyle bir araya getirerek daha güçlü bağlantılara sahip, dayanıklı bir şebekeye katkı sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.