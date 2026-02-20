Türkiye'de İhracat Artışı - Son Dakika
Türkiye'de İhracat Artışı

20.02.2026 10:29
2026 Ocak'ta İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'da 1 milyar doları aşan ihracat gerçekleşti.

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılı ocak ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'da 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini, toplam 35 ilde ihracatın arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2026 yılı Ocak ayında ihracatımız yüzde 3,9 oranında azalışla 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşirken İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa illerimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. 2026 yılı Ocak ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk 5'te yer alan illerimiz olurken, Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa ikinci 5'te yer alan illerimiz olmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "2026 yılı ihracatta ocak ayı faaliyet illeri bazında ele alındığında; İstanbul 4 milyar 117 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 546 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 1 milyar 795 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 388 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 950 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır. 2026 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde; Ankara 179 milyon dolarlık artışla birinci il, Sakarya 142 milyon dolarlık artışla ikinci il, Şırnak 70 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Çorum 53 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Samsun ise 47 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz."

Kaynak: DHA

İstanbul, Kocaeli, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Bursa, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
