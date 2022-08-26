Türkiye'de ilk kez kumda mısır yetiştirildi, rekolte yüz güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de ilk kez kumda mısır yetiştirildi, rekolte yüz güldürdü

26.08.2022 09:57

Türkiye'de ilk kez Adana'da kumda mısır yetiştirildi.

Türkiye'de ilk kez Adana'da kumda mısır yetiştirildi. 180 dönüm alanda yetiştirilen mısırda hasat yapıldı. Normal toprağa göre yüzde 20 fazla verim alınan mısırın gelecek yıllardan itibaren kumda ekiminin yaygınlaşması bekleniyor.

Türkiye'nin 7 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırın hasadı sürüyor. Rekoltenin bu sene dönüm başına ortalama bin 350 kilogram olduğu mısırda fiyatlar ise ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklandı.

Bu arada Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi'nde Türkiye'de ilk kez kumda mısır yetiştirildi. Çiftçi Kenan Yücel tarafından 135 dönüm, başka bir çiftçi tarafından ise 45 dönüm olmak üzere toplam 180 dönüm alanda yetiştirilen mısırda ilk hasatta yapıldı. Normal toprağa göre yüzde 20 fazla verim alınan mısırın gelecek yıllardan itibaren kumda ekiminin yaygınlaşması bekleniyor.

Hedef 1 milyon 50 bin ton rekolte

Kumda karpuz ve yer fıstığı üretimleri yapılırken gelecek yıllardan itibaren bu 2 ürünün yerini mısırın alması bekleniyor. Ayrıca Adana'da bu sene 1 milyon 50 bin ton mısır rekoltesi hedefleniyor.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kumdaki verimin toprağa oranla çok daha yüksek olduğunu söyleyerek, "Adana'da ilk defa turfanda karpuz ve yer fıstığının ekildiği bölgede mısır ekimi yapıldı. Mısırda hasat da başladı ve dönüme bin 800 kilogram verim alınmakta. Çiftçimiz de bu kadar mısır verimi beklemiyordu. Toprakta ekilen mısır dahi bu kadar verim vermemekte" dedi.

Mısıra verilen desteğin arttırılmasını isteyen Doğan, "Şu an mısır fiyatları ton başına 5 bin 700 lira. Ancak mısıra arpa ve buğdayda olduğu gibi destek verilmedi. Mısıra da ton başına 500 lira destek bekliyoruz" dedi.

"Destek artarsa dışa bağımlılık biter"

Mehmet Akın Doğan, seneye kumdaki birçok alanda mısır ekileceğini belirterek, "Gelecek yıllarda burada yer fıstığı ve karpuz ekilişleri azalacak. Bütün çiftçilerimiz burada mısıra yönelecek. Buradaki mısırlar ovaya göre daha çok verim veriyor. Çiftçimiz de buradan daha çok para kazanacağı için mısıra yönelecek. Mısır bizim için çok önemli bir ürün. 1 milyon 50 bin ton Adana'da mısır verimi bekliyoruz. Ülke geneli yaklaşık 3 milyon ton açığımız var. Eğer destekler artarsa gelecek yıllarda ekim alanları artar ve mısırda dışa bağımlılığımız ortadan kaybolur" ifadelerini kullandı.

"Maliyetler artınca kuma mısır ektim"

Çiftçi Kenan Yücel ise karpuz ve yer fıstığının maliyetinin artması nedeniyle bölgede mısır ekmeye başladıklarını anlatarak, "Burada uzun yıllardır karpuz ve yer fıstığı ile uğraşmaktayız. Ancak maliyetler arttığından dolayı kuma mısır ekelim dedik. 135 dönümle deneme yaptık ve iyi verim aldık. Memnunuz. Şu anda verim, topraktan çok daha iyi gidiyor. Burada gelecek sene ekim alanı artacak. Biz seneye 600 dönüm mısır ekeceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

YORUMLAR
500
Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı Halı ihracatçıları Mısır'da temaslarını sürdürüyor Halı ihracatçıları Mısır'da temaslarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Türkiye, Adana, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ilk kez kumda mısır yetiştirildi, rekolte yüz güldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:56 Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:00:09. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk kez kumda mısır yetiştirildi, rekolte yüz güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement