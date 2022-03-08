Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu - Son Dakika
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Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu

08.03.2022 09:31

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu Ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası'nın 5'inci sayısı Kadınlar Günü'ne özel bölümüyle okuyucuyla buluştu.

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu

İSTANBUL - Ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası'nın 5'inci sayısı Kadınlar Günü'ne özel bölümüyle okuyucuyla buluştu.

Ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası'nın 5'inci sayısı okuyucuyla buluştu. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ile birlikte düzenlenen ve "Dünyayı Kadınlar Kurtaracak" başlığı altında yeni sayının lansmanı hibrit olarak yapıldı. Kadınlar Günü'ne özel bölümüyle okuyucuyla buluşan derginin yeni sayısının kapağında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk yer alıyor. Etkinlikte Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin ele alındığı panel de düzenlendi. İş dünyasının tanınan isimlerinin katıldığı etkinlik, plaket töreninin ardından sona erdi.

"Kadın girişimcilerin önünü açmak istiyoruz"

Derginin yeni sayısına ilişkin açıklamalarda bulunan İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, "Türkiye'de İş Dünyası dergisi her sayısını bir konuya ayırarak okuyucularla buluşturuyor. Bu ayki sayının konusunu Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ile birlikte kadın hareketine ayırdık. Bu sayımızın kapağında kadın girişimcilerimiz var. Dergi kapağında Nurten Öztürk yer alıyor. Bu etkinlikte girişimci kadınları ve STK'ları buluşturduk. Amacımız kadın girişimcilerin önünü açmak. Umarım daha çok kadın girişimci ekonomiye katılır ve ekonominin büyümesine destek olur. Etkinlikte bir panel de düzenledik. Bu panelde çok önemli mesajlar verildi. Toplantı hibrit olarak yapıldı, birçok kadın girişimcimiz online olarak bizi takip edebildi. Dergimiz daha 5 aylık ancak her sayısında Türkiye ekonomisine bir noktadan farkındalık oluşturmayı amaçlıyor" dedi.

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu
Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu
Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu
Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu

YORUMLAR
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Kadınlar Günü, İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İş Dünyası dergisinin kadınlara özel sayısı okuyucuyla buluştu - Son Dakika


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