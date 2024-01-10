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Türkiye'de İşsizlik Oranı Kasım 2023'te Yüzde 9'a Çıktı - Son Dakika
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Türkiye'de İşsizlik Oranı Kasım 2023'te Yüzde 9'a Çıktı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9'a çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı 3 milyon 116 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 16,5 olarak kaydedildi. TÜİK, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarını da açıkladı.

Türkiye\'de İşsizlik Oranı Kasım 2023\'te Yüzde 9\'a Çıktı
10.01.2024 - 10:19,
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Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9'a çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 16,5 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Verilere göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl202320222021
Ocak9,711,212,5
Şubat10,110,813,3
Mart1011,112,8
Nisan1010,813,3
Mayıs9,410,813,2
Haziran9,510,411
Temmuz9,310,211,6
Ağustos9,29,811,9
Eylül9,110,111,3
Ekim8,610,311,1
Kasım910,111,1
Aralık

10,211

(Sürecek)

Kaynak: AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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