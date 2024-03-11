Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaşta olan kişilerde işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.
İşgücü ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de işsizlik oranı 9,1'e çıktı - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla ve Zeytinburnu'nda vatandaşları kentsel dönüşüm kampanyaları hakkında bilgilendirdi. İstanbul turu kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliği, 39 yeni bilgilendirme aracıyla 39 ilçede devam ediyor.
Samsung Electronics Türkiye tarafından düzenlenen Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemi başarıyla sona erdi. Program kapsamında mezun olan 25 kadın teknisyen, sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika sayesinde mezunlar, mobil iletişim sektöründe istedikleri şirkette çalışma fırsatı elde edecekler. Program, kadınların cihaz bakımı ve onarımı alanında mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Samsung Electronics Türkiye yetkilileri, programın toplumsal dönüşüme katkı sağladığını ve kadınların iş hayatına katılımını önemsediklerini belirtti.
Bursa'da bir araya gelen polis emeklileri, tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesini talep etti. Emekli polislerin maaşlarının asgari ücretin altında kaldığına dikkat çeken Göçen, adaletsizlik ve haksızlığın giderilmesini istedi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarımsal üretimin, ticaretin ve ihracatın geliştirilmesi için projeler yürütmektedir. ATB, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi kapsamında İngiltere'de pazar arayışlarını sürdürmektedir. ATB üyeleri, İngiltere'ye gerçekleştirdikleri ziyarette İngiliz yaş meyve sebze ithalatçısı firmalarla görüşmeler yapmış ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca, heyet Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile de bir araya gelerek ticari ilişkileri değerlendirmiştir. ATB, yaş meyve sebze ihracatını artırmak ve pazarı büyütmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Çorum sanayisinde kadın kaynakçılar yetiştiriliyor. Kalkınma Ajansları 2024 yılı teması olan 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' öncelikleriyle uyumlu olarak, proje kadınların kaynakçılık mesleğinde yetişmesini ve güçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında 10 kadın kaynakçı adayına teorik ve uygulamalı kurslar düzenleniyor ve deneyimli kaynak ustaları tarafından mentörlük sağlanıyor. Kadın kaynakçılar, hızlı bir şekilde kaynak atmaya başlayarak başarı elde ediyor ve bu durum, kadınların sanayi sektöründe güçlü bir şekilde yer alabileceğini gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, kadınların üretime ve iş gücüne aktif katılımlarını sağlamak ve desteklemek amacıyla Kalkınma Ajansları için 2024 yılı çalışma temasını 'Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı' olarak belirlemiştir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen 'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinin ortağı olan S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi'nde iyi uygulama örneği olarak seçildi. Kooperatif, doğal taş işleme atölyesi ve gümüş işleme atölyesiyle kadınların tasarım becerilerini geliştirmelerine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamalarına olanak tanıyor.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), KOSGEB, BAİB ve BAKA iş birliğiyle Avrupa İşletmeler Ağı KOSGEB İhracat Eğitimi düzenlendi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eğitimlerin Manavgat'ın ihracat potansiyelini artırmaya ve ihracat yapan firma sayısını artırmaya katkı sağlayacağını belirtti. Eğitimde, ihracata yönlendirme, devlet destekleri ve yeşil lojistik gibi konular ele alındı. Eğitimin son oturumu ise online olarak gerçekleştirilecek.
Son günlerde yüksek bir seyir izleyen dolar kurunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Dolar, 32 TL'yi gördü.
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