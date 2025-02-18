Türkiye'de İstihdam Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İstihdam Artışı

2024'ün dördüncü çeyreğinde istihdam 32.755 milyona ulaştı, işsizlik oranı ise %8,6 oldu.

18.02.2025 10:46
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim- Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 67 iken, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 54,2'ye yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 86 bin kişi, sanayi sektöründe 82 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 36 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat artarak 42,8 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1,4 puanlık artışla yüzde 28 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.088

32.70033.388
İş gücü (bin kişi)35.83523.55212.283
İstihdam (bin kişi)32.75521.91610.839
Tarım (bin kişi)4.8462.8601.986
Sanayi (bin kişi)6.8124.9791.833
İnşaat (bin kişi)2.1632.059104
Hizmet (bin kişi)18.93412.0186.916
İşsiz (bin kişi)3.0801.6361.444
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.2539.14821.105
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,27236,8
İstihdam oranı (yüzde)49,66732,5
İşsizlik oranı (yüzde)8,66,911,8
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)16,112,622,5
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İstihdam Artışı - Son Dakika

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