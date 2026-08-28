Türkiye'de İthalat İhracatı Geride Bıraktı - Son Dakika
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Türkiye'de İthalat İhracatı Geride Bıraktı

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Temmuz'da Türkiye'de ihracat %2,9, ithalat %5,1 arttı; Zonguldak ve Karabük'te ithalat önde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,9, ithalat ise yüzde 5,1 arttı. Batı Karadeniz illerinde ise Zonguldak ve Karabük'te ithalatın ihracatın oldukça üzerinde gerçekleştiği görüldü.

Karabük'te temmuz ayında 28 milyon 813 bin dolar ihracat yapılırken, ithalat 89 milyon 473 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, Zonguldak'ta ise temmuz ayında genel ticaret sistemine göre 21 milyon 546 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde kentin ithalatı ise 111 milyon 184 bin dolar oldu. Böylece Karabük'te ithalatın ihracata oranı yaklaşık 3,1 kat olurken, Zonguldak'ın temmuz ayındaki ithalatı, ihracatının yaklaşık 5,2 katına ulaştı.

Bartın ihracatta ithalatı geçti

Bartın'da ise tablo diğer iki ilden farklı gerçekleşti. Kentte temmuz ayında 2 milyon 103 bin dolar ihracat yapılırken, ithalat 482 bin dolar oldu.

Buna göre Bartın, temmuz ayında ihracatının ithalatından yaklaşık 4,4 kat fazla gerçekleştiği illerden biri oldu.

Temmuz ayı verilerine göre Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın toplam ihracatı yaklaşık 52,5 milyon dolar, toplam ithalatı ise yaklaşık 201,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,9 ithalat yüzde 5,1 artış gösterdi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Türkiye, Karabük, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İthalat İhracatı Geride Bıraktı - Son Dakika

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