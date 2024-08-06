Türkiye'de Katılımcıların Yarısı Dijital Gizlilik İçin Kamera Kapatmayı Tercih Ediyor

Ekonomi

Kaspersky'nin son araştırmasına göre Türkiye'deki katılımcıların yüzde 50'si dijital cihazlarının kamerasını kapatmanın gizliliklerini koruduğunu düşünürken yüzde 39'u çevrim içi faaliyetlerini korumak için internet tarayıcılarının gizli moduna güvendiğini ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, "Heyecan, Batıl İnanç ve Büyük Güvensizlik - Küresel Tüketiciler Dijital Dünyayla Nasıl Etkileşim Kuruyor" başlıklı araştırmasının sonucunu paylaştı. Araştırma, kullanıcıların dijital alışkanlıklarında ve dijital gizliliğe yönelik tutumlarında çelişkili olabileceğini gösterdi.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 50'si cihazlarındaki web kamerasını kapatmanın gizliliklerini korumak için yeterince etkili bir önlem olduğuna inanıyor. Oysa bu önlem sadece geçici olarak görsel izlemeyi engelliyor. Dahili web kamerası mikrofonunu etkisiz hale getirmek için hiçbir şey yapmadığı gibi, kullanıcılar kameralarını kendileri açtıklarında görüntülerin ele geçirilmesini engellemeye yetmiyor.

Öte yandan katılımcıların yarısı eğlenmek için internette çevrim içi mini oyunlar oynuyor ve testlere giriyor. Bu oyunlara erişmek için de kişisel bilgilerini güvenilir olmayan kaynaklara gönderiyor ve sonuçlarını sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarını da bu dikkatsiz veri paylaşım piramidine dahil ediyor.

Türkiye'deki kullanıcıların yarısından fazlası sesli asistanların sürekli olarak dinleme ve kişisel bilgileri toplama ihtimalinden endişe duyuyor. Buna önlem olarak katılımcıların üçte biri, yanındakilerle önemli özel görüşmeler yapacağı sırada cihazlarını uçak moduna geçirme önlemine başvuruyor.

Katılımcıların yüzde 39'u gizli modu etkinleştirmenin mutlak gizliliği garanti etmediğinin farkında olmaksızın, kendilerini çevrim içi ortamda tamamen görünmez kıldığını düşünüyor.

Buna ek olarak, yüzde 36'lık bir kesim mesajlaşma programlarında bilmedikleri bağlantılara tıklayarak güvenliklerini tehlikeye atmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Analisti Anna Larkina, araştırmanın, siber güvenlik ve dijital gizlilik konusunda iyi bilgilendirilmenin önemini vurguladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenlik ve koruma sağlamak için, yalnızca doğrulanmış kaynaklara ve gerçeklere güvenerek eleştirel bir zihniyet sürdürmek çok önemlidir. Bu, kanıtlanmamış tekniklere ve efsanelere önem vermemeyi gerektirir. Ayrıca, çeşitli tehdit ve risklere karşı sağlam koruma sağlayan kapsamlı bir güvenlik çözümünün kullanılmasının önemini ortaya koyar."

Kaspersky uzmanları, siber tehditlere karşı korunmak için sosyal ağlarda ve popüler platformlarda gizlilik ayarlarınıza dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kullanıcılara tüm hesaplar için güçlü ve benzersiz parolalar kullanmalarını ve bunları parola yöneticilerinde saklamaları önerisinde bulundu.

Kullanıcıların izin veren hizmetlerde iki faktörlü yetkilendirme ayarlamaları uyarısında bulunan uzmanlar, şu tavsiyelerde bulundu:

"Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan indirin ve cihazda hangi programların yüklü olduğunu periyodik olarak kontrol edin. Posta, anlık mesajlaşma programları veya sosyal ağlardaki şüpheli bağlantılara tıklamayın (arkadaşlarınız tarafından gönderilmiş olsalar bile). Kişisel veya ödeme verilerinizi girmeden önce adres çubuğundaki sitenin adını dikkatlice kontrol edin. Efsanelere inanmayın, dijital okuryazarlığınızı sürekli geliştirin ve verilerinizin güvenliği konusunda endişelenmemek için mobil cihazlar da dahil olmak üzere tüm cihazlarınıza güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin."