Türkiye'de kaynakçı bulamayan işletmeler rotayı Hindistan'a kırdı
Türkiye'de bir meslek koluna yönelik ilgi son yıllarda iyiden iyiye azalmış durumda. Ülkede kaynakçı bulmanın zorlaştığına dikkat çeken yetkililer Çanakkale Köprüsü yapılırken Hindistan'dan 300 kaynakçı getirildiğini yine bazı özel işletmelerin de halen bu ülkeden kaynakçı getirmek zorunda kaldığını belirtiyor.
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12.11.2024 16:22:49. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de kaynakçı bulamayan işletmeler rotayı Hindistan'a kırdı - Son Dakika
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