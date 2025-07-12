Türkiye'de Kıyı Seferleri Düzenlemeleri Değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Kıyı Seferleri Düzenlemeleri Değişti

12.07.2025 09:28
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Ulaştırma Bakanlığı, kıyı tesislerinde düzenli seferler için yeni usul ve esaslar belirledi.

Türkiye'deki kıyı tesisleri arasında ve yurt dışındaki kıyı tesislerine yönelik araç veya yolcu taşıyan gemilerle yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, "Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğe esasları idare tarafından belirlenen, kondisyona yönelik dizayn değerlendirmesi ve denetimine karşılık gelen "durum değerlendirme denetimi" tanımı eklendi.

Şehirlerarası taşımacılık yapılan hatlarda, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere idare tarafından denetim yapılacak.

İşletmeciler, sefer programı değişikliklerini 1 hafta önceden Düzenli Seferler Bilgi Sistemi (DSBS) üzerinden idareye bildirecek.

Hat izinleri ve ayakbastı parası

Kiralık olarak işletilen geminin, satın alınması durumunda mevcut hat izni belgesi, belge bitiş tarihine kadar geçerli olacak.

İşletmeciler, yolcu ve araç yoğunluğunun oluştuğu özel günlerde, kıyı tesislerinin işleyişine engel teşkil etmemeleri ve diğer işletmecilerin seferlerini aksatmamaları koşuluyla, izinli hatlarında sefer öncesi Düzenli Seferler Bilgi Sistemi bildirimi ile ek sefer yapabilecek.

Düzenli sefer yapan gemiler, Bakanlık tarafından kabul gören ve ilan edilen kulüp ve sigortacılardan, hat izni süresince geçerli ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun deniz araçları zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracak.

Başka bir işletmeciye ait bir hatta, hizmet alım yöntemiyle çalıştırılacak gemiler için ilave hat izni alınacak.

25 yaşından büyük klassız gemiler için ilk ve devamındaki su altı sörveylerinde, kapsamı idare tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına, durum değerlendirme denetimi yaptıracak.

Kıyı tesislerince, araç veya yolcu için ayakbastı ve benzeri adlarla alınan ücretler, Türk lirası olarak belirlenecek.

Deniz ve iç sular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla ilgili kanuna göre, düzenli seferlerde araç veya yolcu için ayakbastı ve benzeri adlarla alınan ücretlerde tavan idare tarafından tespit edilecek.

Türkiye ile KKTC arasında alternatif uygulamalar olabilecek

Uygunluk yazısı verilmesi için Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarının herhangi birinde geminin bayrağının siyah listede bulunmaması, uluslararası sözleşmeler kapsamında geminin sertifikalarını yayınlayan tanınmış kuruluşun düşük veya daha altı performansta olmaması, şartlarından en az birinin sağlanması gerekecek.

İdare, gemilerin yaşı ve kondisyonunu göz önünde bulundurarak, bu her iki şartı da isteyebilecek.

Akdeniz ve Karadeniz'deki liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarının herhangi birinde, geminin bayrağına ilişkin değerlendirme kaydının bulunmaması durumunda, hat izni düzenlenmeyecek. Türkiye ile KKTC arasında yapılan taşımacılıkta, idare alternatif uygulamalar yapabilecek.

Kıyı tesisleri arasında hat izni belgesiyle taşımacılık faaliyeti yapan işletmecilerin, kıyı tesisleri ile yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak gerçek veya tüzel kişilerin gemilerine uygunluk yazısı verilebilmesi için Türk bayraklı gemilere önsörvey, yabancı bayraklı gemilere liman devleti denetimi yapılacak.

Şehirlerarası veya Güney Marmara ile Ege Denizi'ndeki adalara yapılan taşımacılık faaliyetinde bulunan işletmecilerce, online bilet satış sistemi kurulacak ve en fazla yüzde 10 yolcu ve araçlık bilet kotası uygulanarak, online bilet satış hizmeti verilecek.

İşletmecinin adının veya işletmenin ticaret ünvanının değişmesi halinde, liman başkanlığına en geç 5 iş günü içinde bildirilecek.

İdare, hat izninin yeni ad ve ünvanla, yeniden düzenlenmesi için işletmeciye 2 ay süre tanıyacak. Verilen süre içerisinde gemi, daha önceden aldığı izinler kapsamında seferlerine devam edecek.

Yönetmelik, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

ulaştırma bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Kıyı Seferleri Düzenlemeleri Değişti - Son Dakika

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