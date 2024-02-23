Türkiye\'de Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Geriledi

Ekonomi

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,7 azalarak 10 bin 809, kapanan şirket sayısı yüzde 71,7 gerileyerek 1682 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2023'e kıyasla yüzde 13,7 azalışla 12 bin 519'dan 10 bin 809'a düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 71,7 azalışla 1682'ye geriledi. Aralık 2023'te 5 bin 952 şirket kapanmıştı.

Ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi.

(Sürecek)