Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Geriledi

Türkiye\'de Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Geriledi

Türkiye'de ocak ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,7 azalarak 10 bin 809'a düşerken, kapanan şirket sayısı yüzde 71,7 gerileyerek 1682 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,1 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi.

23.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:26
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Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,7 azalarak 10 bin 809, kapanan şirket sayısı yüzde 71,7 gerileyerek 1682 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2023'e kıyasla yüzde 13,7 azalışla 12 bin 519'dan 10 bin 809'a düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 71,7 azalışla 1682'ye geriledi. Aralık 2023'te 5 bin 952 şirket kapanmıştı.

Ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artış gösterdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Geriledi - Son Dakika

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