Türkiye'de "metaverse" kelimesini duyanların oranı yüzde 60'a yaklaştı

Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) "Toplumda Metaverse Algısı Araştırması: Sosyal Etki" çalışmasının sonuçlarına göre, Mayıs 2022 itibarıyla Türkiye'de "metaverse" kelimesini duyma oranı yüzde 58,1'e ulaştı.

AIPA'nın "Gelecek Araştırmaları" serisinin 3'üncüsü olan çalışmanın sunumu, Divan Çukurhan Ankara Otel'de gerçekleştirildi.

AIPA Kurucusu ve Başkanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yapay Zeka Komite Üyesi Zafer Küçükşabanoğlu, buradaki konuşmasında, 11 kişiyle çıktıkları yola 100'ü aşkın güçlü bir kadroyla devam ettiklerini söyledi.

Eğitimden güvenliğe, kültürden hukuka, kuruldukları günden bugüne kadar geçen 16 aylık sürede 25 toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin yapay zeka ve teknoloji konusunda bilgi birikimini artırmaya özen gösterdiklerini anlattı.

Küçükşabanoğlu, sayısı 26,5 milyon olan "Z kuşağı"na öncelik verdiklerinin altını çizerek, "Üniversite öğrencileri bizim için çok kıymetli. Yapay zeka konusunda gençlere elimizden gelen katkıyı veriyoruz. AIPA'nın en önemli çalışmaları Gelecek Araştırmaları serisi. Bunların ilkini 8 ay önce 'Toplumda Yapay Zeka Algı Araştırması', ikincisini 4 ay önce 'İşletmelerde Yapay Zeka Algı Araştırması' olarak gerçekleştirdik." diye konuştu.

Toplumda Metaverse Algısı Araştırması'nın sonuçları

Küçükşabanoğlu, Kuantum Araştırma ile 12 ilde 1356 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen, "Toplumda Metaverse Algısı Araştırması: Sosyal Etki" çalışmasının sonuçlarını da paylaştı.

Buna göre Kasım 2021'de yüzde 41 olan "metaverse" kelimesini duyma oranı, Mayıs 2022'de yüzde 58,1'e yükseldi.

NFT'nin duyulma oranı ise yüzde 48,7 iken, bu konuda bilgi sahibi olma oranı yüzde 17 düzeyinde gerçekleşti.

Sonuçları değerlendiren Küçükşabanoğlu, "Türkiye metaverse kelimesini duymaya devam ediyor ama ciddi bir bilgi eksikliği var. Bu sebeple başta STK'ler olmak üzere herkese büyük görev düşüyor. Ankara ve İstanbul'da ise metaverse evrenini duyma oranı yüzde 65-70 civarında." ifadesini kullandı.

Küçükşabanoğlu, söz konusu yüzde 58,1'lik kitlenin yüzde 6,1'inin metaverse evreninde arazi satın aldığını belirterek, bunların çoğunluğunu Z kuşağının oluşturduğuna dikkati çekti.

Gençlerin metaverse evreninde arazi satın alma eğiliminin artacağı öngörüsünde bulunan Küçükşabanoğlu, erkeklerin arazi satın alma eğiliminin kadınlara göre daha fazla olduğunu aktardı.

"Türkiye metaverse deneyimi yaşamak istiyor"

Küçükşabanoğlu, metaverse evreninde deneyim yaşamayı isteyenlerin oranının yüzde 63,9 olduğunu vurgulayarak, bunların yüzde 10,7'sinin Z kuşağından oluştuğunu kaydetti.

"Türkiye metaverse evreninde deneyim yaşamak istiyor." diyen Küçükşabanoğlu, şöyle devam etti:

"Burada yüzde 14,3 ile oyun deneyimi ilk sırada yer alırken bunu arazi, arsa satın alımı, coin, seyahat ve gezi gibi aktiviteler izliyor. Metaverse evreninde yaşanması düşünülen deneyimlerde ise arazi almak konusunda Z kuşağı yine ilk sıradayken, dünyayı, ülkeleri gezmek isteyen kadınlar öne çıkıyor. 'Gerçekte yapamayıp metaverse evreninde yapacağınız aktivite nedir?' diye sorduğumuzda, yüzde 20,3 ile uçmak, uçarak gezmek ilk sırada gelirken, bunu gezi seyahat, dünyayı gezmek, ticaret ve arazi sahibi olmak izliyor."

Küçükşabanoğlu, katılımcıların yüzde 15,2'sinin metaverse evrenine hazır olduğunu belirttiğini ancak yüzde 61,8'inin bunun kültürel değişikliğe neden olacağını düşündüğünü söyledi.

"Devlet bize yol göstermeli"

Kadınların annelik içgüdüsüyle yüzde 65,6 ile söz konusu evrenden kaygılı olduğuna işaret eden Küçükşabanoğlu, erkeklerde bu oranın yüzde 58,5 olduğunu bildirdi.

Metaverse kelimesini duyanların büyük çoğunluğunun olumlu beklenti içerisinde olduğunu dile getiren Küçükşabanoğlu, şunları ifade etti:

"Ancak insanlar metaverse evreni ile en özgür olduklarını düşündükleri anda en fazla spekülasyona açık olacaklar. Bu noktada devletin regülasyonu önemli bir rol oynayacak. Toplum, devletin metaverse evreninde olmasını yüzde 41 ile istiyor. Devlet metaverse evreninde varsa kendisini güvende hissedenlerin sayısı otomatik olarak artıyor. Toplum devletin gerekli regülasyonu koymasını bekliyor. 'Devlet yenilikleri takip etmeli ve bize yol göstermeli' diye büyük oranda beklenti var.

Metaverse evreninin en büyük faydasının geziler olarak görülmesi, bu evrenin kültürel etkinlikler üzerindeki etkisinin büyük olacağı görülüyor. Fiziksel maliyetleri azaltarak yerinde deneyimleyerek öğrenme imkanıyla eğitim kalitesinin artacağı düşünülüyor. Ayrıca istihdamı olumlu yönde artıracağı düşünülüyor. Tarihi bir gezi yapılacaksa yüzde 75'i bizzat gidip gezip görmeyi, yüzde 25'i ise metaverse evreni üzerinden gezmeyi tercih ediyor. Fiziksel dünyada finansal yetersizlikten dolayı gerçekleştirmediği birçok aktiviteyi, metaverse evreninde yaşama umudunu taşıyor."

Konuşmanın ardından "Yeni Dünyaya Yolculuk: Metaverse" paneli gerçekleştirildi.