Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı! Planlar değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı! Planlar değişti

Türkiye\'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı! Planlar değişti

Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de kurmayı planladığı otomotiv fabrikası için planlarını değiştirdi. Daha önce Manisa'ya kuracağı fabrikada sadece elektrikli modeller üreteceğini belirten BYD, bu fabrikada hibrit modeller de üretmeyi kararlaştırdı.

09.05.2025 09:45
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Çin'in otomotiv devi BYD, Avrupa pazarındaki dinamik talepleri dikkate alarak üretim planlarını revize etti. Türkiye'de kurmayı planladığı yeni fabrikasında yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar da üretme kararı alan şirket, Avrupa'nın yükselen hibrit talebine stratejik bir yanıt veriyor.

AVRUPA TALEBİ OYUN PLANINI DEĞİŞTİRDİ

Başlangıçta Türkiye ve Macaristan'ı yalnızca elektrikli araç üretim üsleri olarak konumlandırmayı hedefleyen BYD, kısa sürede bu planı revize etti. Şubat ayında İtalya'nın Torino kentinde 400 tedarikçinin katıldığı önemli bir toplantının ardından, BYD her iki ülkedeki üretim tesislerinde hibrit modellerin de montajına yer vereceğini açıkladı. Bu değişimin ardında yatan temel neden: Avrupa'da hızla artan hibrit araç talebi.

HİBRİT SATIŞLAR PATLADI: BYD ROTAYI GÜNCELLEDİ

2024'ün ilk çeyreğinde BYD'nin Avrupa'daki satışları geçen yıla kıyasla dört kat arttı. Dahası, bu satışların %38'ini hibrit modeller oluşturdu. Bu dramatik yükseliş, şirketin üretim stratejisinde hibrit modellere daha fazla yer açmasını zorunlu hale getirdi. BYD, 2026 ortasına kadar Avrupa'da satışa sunduğu tüm modellerin hibrit versiyonlarını da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

MANİSA, HİBRİT ÜRETİM ÜSSÜ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye, BYD'nin Avrupa'daki bu yeni yol haritasında kritik bir rol üstlenecek. Manisa'da inşa edilen, yıllık 150 bin araç kapasiteli dev fabrika, 2026 Mart ayında üretime başlayacak. Yaklaşık 1 milyar euro yatırım bedeline sahip olan tesis, yalnızca üretim değil, aynı zamanda inovasyon üssü olacak. Zira BYD, Manisa'ya bir de Ar-Ge merkezi kurmayı planlıyor. Bu adım, Türkiye'yi sadece üretim değil, teknoloji geliştirme anlamında da bölgesel bir merkez haline getirebilir.

YORUM: ÇİNLİ DEV, AVRUPA'NIN NABZINI TUTTU

BYD'nin bu stratejik dönüşümü, Avrupa otomotiv pazarında tek yönlü elektrikleşme yaklaşımından daha esnek bir modele geçildiğini gösteriyor. Özellikle enerji altyapısının henüz eşit düzeyde gelişmediği pazarlarda hibrit araçlar, geçiş döneminin en akılcı çözümü olarak öne çıkıyor. Türkiye ise bu dönüşümde yalnızca üretici değil, aynı zamanda Avrupa pazarına teknoloji sunan bir aktöre dönüşme potansiyeli taşıyor.

Ekonomi Türkiye, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Manisa, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı! Planlar değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Paravan Hesap:
    Çin'de üretimin,maliyetin düşük olduğu halde neden Türkiye'de çin araba fabrikası kurmak istiyor??? Hele ki 24 yıldan beri ülkenin ve milletin mallarına canlarına çöken bir yönetim olduğu halde çin Neden Türkiye'de fabrika kurmak istiyor ??? 22 25 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Çin Kore Japonya Taiwan Tayland Malezya Singapoore Türkiye ye yatırım için akın akın geliyor 19 17 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ciddi bir katkısı olacak, Avrupa firmaları yatırım adı altında kanımızı emdi, şimdiki hayırlı olur inşallah. 13 10 Yanıtla
  • recep balcı:
    bence dizel hafif ticari modeller de olması lazım 9 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Evet bakmışlar ülkenin haline gofret fabrikasına karar vermişler. 2 3 Yanıtla
  • 6242195:
    hibrit olması daha iyi,elektrikli araç fiyasko 1 1 Yanıtla
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