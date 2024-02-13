Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Aralık 2023\'te yüzde 69 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2023'te yıllık yüzde 69 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 69 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında Aralık 2023'te yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 artış kaydetti.
Aylık değişimler
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 6,6 yükseldi. Söz konusu ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 6,2, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 7,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 5,4 artış oldu.
Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:
|Endeksler
|Aylık değişim
|Yıllık değişim
|Toplam Ciro
|6,6
|69
|Sanayi
|6,2
|59,4
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|5,3
|70,2
|İmalat
|6,2
|59,1
|İnşaat
|4,3
|85
|Ticaret
|7,4
|72,4
|Hizmet
|5,4
|66,1
|Ulaştırma ve Depolama
|6,3
|55,6
|Konaklama ve yiyecek
|4,5
|86,5
|Bilgi ve iletişim
|3,9
|71,9
|Gayrimenkul
|2,2
|9
|Mesleki, bilimsel ve teknik
|5,3
|79
|İdari ve destek
|6,1
|94,7
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların evlerinden çıkmamalarını rica etti ve sel afetinin üstesinden geleceklerini söyledi.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy sahilinde meydana gelen olayda iki kişi denize düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine sevk edildi. Bir kişi kurtarılırken, dalgıçlar diğer kişiyi aramaya devam ediyor.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.
Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımıyla ayakta kalan kadının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.
Son Dakika › Ekonomi › Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi Aralık 2023'te yüzde 69 arttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?