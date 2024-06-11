Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 71,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 71,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 78,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 72,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 88,1 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 0,3 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Nisan ayında aylık yüzde 0,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,0 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4,0 arttı. - İSTANBUL
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