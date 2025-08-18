Türkiye'de Seyahat Planlamasında Yapay Zeka Kullanımı

Kaspersky'nin Toluna işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'de seyahat eden her 10 kişiden 4'ünün seyahat planlamasında yapay zekadan yararlandığını ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda yapay zeka internet kullanımının ayrılmaz bir parçası haline gelerek bilgiyi arama ve doğrulama yöntemlerini dönüştürdü.

Kaspersky'nin küresel ölçekte faaliyet gösteren pazar araştırma ve tüketici içgörüleri sağlayıcısı Toluna işbirliğiyle yürüttüğü araştırma, insanların seyahat planlamasında yapay zekayı ne sıklıkla kullandıklarını analiz etti.

Toplam 15 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, seyahat edenler arasında da yapay zekanın en popüler işlevi "araştırma" olmaya devam ediyor. Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 70'i yapay zekayı en az bir kez kullanırken, ankete katılanların yüzde 83'ü yapay zekanın en yaygın kullanım alanının araştırma olduğunu doğruladı.

Yapay zeka kullanımında "iş alanı" yüzde 46, "eğitim" alanı yüzde 39, "eğlence" yüzde 49 ve "teknolojiyi deneme" yüzde 60 olarak kullanım alanları arasında üst sıralarda yer aldı.

Seyahat planlamada ise yapay zeka, yüzde 40 oy ile henüz en popüler kullanım alanları arasında yer almasa da seyahat planlamada yapay zekayı kullanan kullanıcıların yüz yüzde 95'i bu deneyimden memnun kaldığını belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 68'i konaklama seçimi için yapay zekayı kullanıyor

Türkiye'de seyahat planlamasında yapay zeka kullanan katılımcıların yüzde 73'ü, uygun geziler, popüler turistik rotalar ve hediyelik eşya dükkanları bulmak gibi etkinlikleri ve diğer aktiviteleri belirlemek için yapay zekaya güveniyor.

Konaklama seçimi için yapay zekayı kullananların oranı yüzde 68'i bulurken, katılımcıların yüzde 66'sı yapay zekanın yardımıyla restoran listesi hazırlıyor ve yüzde 66'sı bilet aramak için yapay zekayı kullanıyor.

Çocuklu aileler seyahat hazırlıklarında çeşitli yapay zeka işlevlerini çocuksuz kitleye göre daha aktif bir şekilde kullanırken, bu durum yapay zekanın kullanıcılara zaman kazanmalarına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 58'i yapay zeka hizmetleri aracılığıyla otel ve bilet rezervasyonu yaparken, sadece yüzde 50'si yapay zeka yardımıyla restoran rezervasyonu yaptı. Özellikle, katılımcıların yüzde 47'si vize ve göçle ilgili sorunları çözmek için yapay zekanın yardımına başvurdu.

"Yapay zekanın günlük sorunları çözmedeki rolü değişti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kaspersky Yapay Zeka Teknoloji Araştırma Merkezi Grup Müdürü Vladislav Tushkanov, bazı yapay zeka kullanım eğilimlerinin, yapay zekanın günlük sorunları çözmedeki rolünün değiştiğini gösterdiğini belirtti.

Tushkanov, ankete katılanların tümünün zamanlarına değer verdiğini ve yapay zekanın sağladığı kişiselleştirilmiş çıktıları tercih ettiğini kaydetti.

Yapay zekanın giderek olgunlaştığını ve daha iyi araştırma ve yaratıcı fikirler üretme vaadini hızla yerine getirdiğini vurgulayan Tushkanov, "En uygun seçenekler arasında önemli bir karar verme aracı haline geliyor. Bu da elbette sağladığı verilerin güvenilirliği hakkında düşünmeye sevk ediyor. Yapay zeka destekli hizmetler, seyahat planlaması da dahil olmak üzere çeşitli görevleri çözmek için giderek daha fazla talep gören araçlar haline geliyor. Ancak nihayetinde kararın bize ait olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.